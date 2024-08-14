В Белгородской области объявили режим ЧС из-за ежедневных обстрелов

Обстановка в регионе крайне сложная, получают ранения и гибнут мирные жители В Белгородской области утром 14 августа введен режим ЧС регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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