Дженнифер Лопес устроила вечеринку в Париже в честь дня рождения сестры

Дженнифер Лопес в размахом отпраздновала день рождения своей младшей сестры Линды в Париже. В своих соцсетях певица опубликовала снимки с торжества и поблагодарила за помощь в организации вечеринки, о которой мечтала Линда: "Празднование дня рождения в Париже! Спасибо за то, что помогли мне устроить самую красивую вечеринку в честь дня рождения в Париже.
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