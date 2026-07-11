Дженнифер Лопес устроила вечеринку в Париже в честь дня рождения сестры

Дженнифер Лопес в размахом отпраздновала день рождения своей младшей сестры Линды в Париже. В своих соцсетях певица опубликовала снимки с торжества и поблагодарила за помощь в организации вечеринки, о которой мечтала Линда: "Празднование дня рождения в Париже! Спасибо за то, что помогли мне устроить самую красивую вечеринку в честь дня рождения в Париже.