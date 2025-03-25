ВС РФ продвинулись близ Степовой Новоселки в Харьковской области

Российские войска продвинулись близ Степовой Новоселовки в Харьковской области, несмотря на продолжающиеся попытки ВСУ идти на штурм на данном участке, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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