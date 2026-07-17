В Судогде суд лишил отца выплат за погибшего на СВО сына

В Судогде завершилось судебное разбирательство по делу о восстановлении справедливости. Районный суд удовлетворил иск местной жительницы к её бывшему супругу, лишив мужчину всех мер социальной поддержки, предоставляемых семье в связи с гибелью их общего сына в зоне проведения специальной военной операции.