США могут подорвать идею вступления Украины в ЕС

Bloomberg: договор Вашингтона и Киева может помешать членству Украины в ЕС юНовые предложения Вашингтона по сотрудничеству с Киевом, разработанные взамен сорванной сделки по полезным ископаемым, угрожают подорвать стремление Украины вступить в Европейский союз, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.
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