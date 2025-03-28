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США могут подорвать идею вступления Украины в ЕС

США могут подорвать идею вступления Украины в ЕС

Bloomberg: договор Вашингтона и Киева может помешать членству Украины в ЕС юНовые предложения Вашингтона по сотрудничеству с Киевом, разработанные взамен сорванной сделки по полезным ископаемым, угрожают подорвать стремление Украины вступить в Европейский союз, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

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