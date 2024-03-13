Сдавать квартиры можно будет только при наличии в них приборов учета

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому сдача квартир внаем, в том числе посуточно, будет возможна только при наличии в них приборов учета энергетических ресурсов.
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