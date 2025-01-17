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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Его травили»: Диаспора и родители начали выгораживать иноземного школьника, который с 3 тесаками пришел в школу

«Его травили»: Диаспора и родители начали выгораживать иноземного школьника, который с 3 тесаками пришел в школу

Avia.pro - СМИ Педагоги, родители и диаспора: борьба за образ "тихого и послушного" мальчика Подросток из Таджикистана, подозреваемый в подготовке нападения на школу в Реутове, вызвал настоящую бурю споров и конфликтов.

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Комментарии
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Вадим Бушуев
👍👍👍
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3 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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1 час.
Виктор Хованов
Значит плохо травим, раз, не смотря на травлю они не только ещё здесь, но ещё в больших количествах стремятся сесть россиянам на шею. Таксист - ценный специалист?😂
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1 час.

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