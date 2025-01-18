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29-летнюю россиянку расстреляли в Сальвадоре

Национальная полиция Сальвадора начала расследование убийства россиянки Елены Новоселовой. Она была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и, к сожалению, скончалась в больнице от полученных травм.

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