Александр Бабанов принял участие в “Форуме контрольных органов-2024”

“Вопросы взаимодействия с контрольно-надзорными органами всегда находятся в фокусе моего внимания, и поэтому заранее спланировал и принял участие в “Форуме контрольных органов-2024″, который прошёл с 31 октября по 2 ноября в г.
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