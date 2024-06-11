Пьяную ямальчанку не пустили в самолет в Санкт-Петербург. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД по УрФО на транспорте, в Салехардское линейное отделение полиции поступило сообщение, что к самолету, готовящемуся к вылету по маршруту «Салехард – Санкт-Петербург» требуются сотрудники полиции.
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