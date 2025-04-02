8 классных дизайн-хаков для кухни

Они сделают кухонное пространство комфортнее и эстетичнее Куда спрятать миски питомца, как визуально не перегрузить кухню и обыграть готовый модульный гарнитур? На эти и другие вопросы нашли ответы в дизайн-проектах — берем на заметку классные идеи.