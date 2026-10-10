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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике не согласен с критикой Дембеле: «Можно смело покупать билет, чтобы увидеть его игру. Он всегда готов повлиять на ход матча, но ему, как и Мендешу, нужен отдых»

Тренер « ПСЖ » Луис Энрике поддержал вингера парижан Усмана Дембеле на фоне критики его 4 игр за сборную Франции в Лиге наций.

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