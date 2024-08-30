Виктор Сухоруков разочаровался в проектах на ТВ

ИН

Ирина Некрасова

Да, не один В. Сухоруков разочарован современным российским кинематографом... Я тоже. Смотреть невозможно то, что сегодня снимают. Такая пропасть между старыми добрыми фильмами и нынешней лабудой, пусть и со спецэффектами. У актеров на экране нынче ни эмоций на лицах, ни дикции хорошей, ни чувств, которым можно верить; все серые, невыразительные, ничем не цепляют, не привлекают. С сюжетами тоже беда - либо ремейк, который стократ хуже оригинала, либо бред какой-то. В общем, спасибо СССР за качественное кино и непревзойденных актеров прошлых лет...