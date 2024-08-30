НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Мараторий надо было вводить ещё лет 10 назад, но и сейчас может ещё не поздно, но опять одни разговоры, а пока суть д...Политик Сергей Ми...
  • Николай Николаевич
    Для детей мигрантов.В Красногвардейск...
  • галина
    Царствия небесного.108-летний ветера...

Виктор Сухоруков разочаровался в проектах на ТВ

Виктор Сухоруков разочаровался в проектах на ТВ

Ему даже не нравятся фильмы, в которых он снимается Известный рсосийский актер Виктор Сухоруков в интервью на YouTube-канале «Цена слова» признался, что разочарован современным кинематографом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИН
Ирина Некрасова
Да, не один В. Сухоруков разочарован современным российским кинематографом... Я тоже. Смотреть невозможно то, что сегодня снимают. Такая пропасть между старыми добрыми фильмами и нынешней лабудой, пусть и со спецэффектами. У актеров на экране нынче ни эмоций на лицах, ни дикции хорошей, ни чувств, которым можно верить; все серые, невыразительные, ничем не цепляют, не привлекают. С сюжетами тоже беда - либо ремейк, который стократ хуже оригинала, либо бред какой-то. В общем, спасибо СССР за качественное кино и непревзойденных актеров прошлых лет...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх