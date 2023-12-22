Мурманская область подписала в Москве четыре соглашения для развития транспорта и туризма в регионе

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. В рамках дня Мурманской области, который стартовал в пятницу, 22 декабря, в Москве на выставке «Россия» были подписаны соглашения о развитии транспортно-логистических и туристических объектов.
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