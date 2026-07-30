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У Павлидиса покер в матче с «Санкт-Галленом» в квалификации ЛЕ. Лангле забил дебютный гол за «Бенфику»

Эвангелос Павлидис отметился четырьмя голами в матче квалификации Лиги Европы . Нападающий «Бенфики» поучаствовал в разгроме « Санкт-Галлена » в ответном матче 2-го отборочного раунда – 5:0.

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