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В России за сутки выявили 28647 заражённых COVID-19

В России за сутки выявили 28647 заражённых COVID-19

Наименьшие темпы прироста зафиксированы на Сахалине.фото: pixabay.com За последние сутки в России зафиксировано 28647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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