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Названы округа Подмосковья, где дачи за год подорожали в 1,5 раза и более

Названы округа Подмосковья, где дачи за год подорожали в 1,5 раза и более

Зарайск возглавил рейтинг округов Подмосковья по подорожанию дач Лидеры рейтинга — недорогие локации Московской области, у которых есть потенциал для роста цен, уточнили риелторы В октябре 2024 года городской округ Зарайск занял первое место в рейтинге локаций Московской области по росту цен на дачи, подсчитали для «РБК-Недвижимости» в аналитическом центре компании «Инком-Недвижимость» (статистика приводится без учета первичного предложения).

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