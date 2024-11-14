Названы округа Подмосковья, где дачи за год подорожали в 1,5 раза и более

Зарайск возглавил рейтинг округов Подмосковья по подорожанию дач Лидеры рейтинга — недорогие локации Московской области, у которых есть потенциал для роста цен, уточнили риелторы В октябре 2024 года городской округ Зарайск занял первое место в рейтинге локаций Московской области по росту цен на дачи, подсчитали для «РБК-Недвижимости» в аналитическом центре компании «Инком-Недвижимость» (статистика приводится без учета первичного предложения).