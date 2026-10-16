Переноску с пушистым пассажиром обнаружили в автобусе более недели назад, в понедельник, 5 октября. Благодаря водителю и руководителю транспортного предприятия кота доставили в муниципальный приют, где о нем позаботились волонтеры.
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