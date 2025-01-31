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Лавров: выигрывать войны мы умеем, сегодня важно выиграть мир

Лавров: выигрывать войны мы умеем, сегодня важно выиграть мир

Глава МИД России выступил на собрании Российского совета по международным делам.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на собрании Российского совета по международным делам заявил, что сегодня нашей стране, которая умеет выигрывать войны, как никогда важно выиграть мир.

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