МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Задержанный за государственную измену 18-летний житель Марий Эл признался, что снимал на видео военные объекты и здание республиканской прокуратуры по заданию украинских спецслужб.
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