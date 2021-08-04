За три с половиной года при реконструкции БАМа планируется создать 19 объектов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военные железнодорожники при реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на участке Улак - Февральск за три с половиной года должны сдать 19 объектов.
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