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За три с половиной года при реконструкции БАМа планируется создать 19 объектов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военные железнодорожники при реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на участке Улак - Февральск за три с половиной года должны сдать 19 объектов.

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