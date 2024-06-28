Российские ученые сомневаются в теории вымирания мамонтов

МОСКВА, 28 июня, ФедералПресс. Расшифровав геномы 14 древних животных с острова Врангеля, российские и европейские исследователи пришли к выводу, что причиной их вымирания стало не генетическое вырождение, а случайное событие.
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