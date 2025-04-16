Экс-совладелец Внешпромбанка Беджамов продал дом в Лондоне в обход банкротства

Бежавший в Великобританию банкир Георгий Беджамов, воспользовавшись местными ограничениями на трансграничное банкротство, смог легально продать свою недвижимость в центре Лондона, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса.