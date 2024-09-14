В МОК заявили, что по делу Валиевой надо обращаться в WADA

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут комментировать новость о том, что оправдывающее заключение по делу фигуристки Валиевой исчезло до суда, передает ТАСС "Хотим перенаправить ваш вопрос во Всемирное антидопинговое агентство", - сказали в МОК.