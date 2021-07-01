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«Барыс» выйдет из отпуска 22 июля. В августе сыграет на Кубке президента и проведет товарищеские матчи со сборной Беларуси

«Барыс» утвердил план подготовки к предстоящему сезону. Команда выйдет из отпуска 22 июля. В течение двух дней игроки пройдут медицинское обследование, после чего приступят к первой фазе учебно-тренировочных сборов в Нур-Султане (с 24 июля по 10 августа).

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