«Барыс» выйдет из отпуска 22 июля. В августе сыграет на Кубке президента и проведет товарищеские матчи со сборной Беларуси

«Барыс» утвердил план подготовки к предстоящему сезону. Команда выйдет из отпуска 22 июля. В течение двух дней игроки пройдут медицинское обследование, после чего приступят к первой фазе учебно-тренировочных сборов в Нур-Султане (с 24 июля по 10 августа).