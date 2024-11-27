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НФЛ. 13-я неделя. «Детройт» сыграет с «Чикаго», «Даллас» встретится с «Нью-Йорк Джайентс», другие матчи

Национальная футбольная лига Регулярный чемпионат 13-я неделя 28 ноября Детройт – Чикаго – 20.30 29 ноября Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 00.

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