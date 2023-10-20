Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Анахов
    Наш гаражный кооператив принял решение снять всех президентов недружественных стран с должностей, без выходного пособ...В ПАСЕ решили "ли...
  • Людмила Редько
    Я вот думаю, что ХАМАС не идиоты, чтобы просто так сделать такое хорошо подготовленное и успешное нападение на Израил...Израиль либерализ...
  • Sergiy Che
    Что Гутерришь бредил на сборище большой семёрки?? Охота же слушать!))Украину продали а...

Поляки не знают, как с бандеровцами поступить — то ли простить Волынскую резню, то ли взять нациков за горло

Поляки не знают, как с бандеровцами поступить — то ли простить Волынскую резню, то ли взять нациков за горло

Изменят ли прошедшие парламентские выборы в Польше отношение Варшавы к Москве, Киеву и Минску Павел Еськов На фото: председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Дмитрий Журавлев В Польше накануне состоялись выборы в парламент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Антонина Лаврентьева
Друг друга стоят.навеки друзья.
Ответить
34 мин.

Картина дня

наверх