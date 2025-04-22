Дети на войне. «Сына полка» покажут на сцене театра молодежи

В преддверии 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи состоится премьера – спектакль по повести Валентина Катаева «Сын полка» (12+) в постановке режиссера Станислава Мальцева.
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