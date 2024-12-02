Турция больше не интересна бирже Coinbase

Криптобиржа Coinbase приняла решение отозвать свою заявку на получение лицензии на работу в Турции. На такое решение могло повлиять усиление регулирования криптовалютного рынка в Турции Несколько других криптокомпаний, включая QNB Digital Assets, также решили покинуть турецкий рынок.