В Дагестане задержали пособников телефонных мошенников с Украины

В Дагестане задержали пятерых пособников украинских телефонных мошенников. Предварительный ущерб составил более 100 млн рублейфото: пресс-центр МВД России--> В Дагестане задержали пятерых пособников украинских телефонных мошенников.
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