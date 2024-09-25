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В Дагестане задержали пособников телефонных мошенников с Украины

В Дагестане задержали пособников телефонных мошенников с Украины

В Дагестане задержали пятерых пособников украинских телефонных мошенников. Предварительный ущерб составил более 100 млн рублейфото: пресс-центр МВД России--> В Дагестане задержали пятерых пособников украинских телефонных мошенников.

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