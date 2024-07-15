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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки Аргентины и Колумбии вернулись на поле спустя 24 минуты после свистка судьи на перерыв из-за концерта Шакиры

Команды возобновили игру (0:0 после 1-го тайма) в финале Кубка Америки спустя 24 минуты после свистка арбитра на перерыв из-за концерта Шакиры.

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