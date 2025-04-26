За зону доступа: внимание ФАС обратили на стоимость роуминга в период отпусков

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максима Шаскольского следить за стоимостью услуг связи и роуминга в преддверии летнего сезона отпусков.
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