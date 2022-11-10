Переехать в долгострой на Крестьянской в Уссурийске дольщики смогут к середине 2023 года

Сотрудники регионального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства проверили ход работ на объекте по улице Крестьянская, 94 в Уссурийске.
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