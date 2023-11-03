Исследователи компании Coinedition рассказали о 5 потенциально прибыльных GameFi-токенах

GameFi: перспективный сектор объединяющий игры и блокчейн. В аналитическом обзоре компании Coinedition были выделены наиболее перспективные криптовалюты, сфокусированные на GameFi - области, объединяющей игры и технологию blockchain в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi).