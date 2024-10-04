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Донорская акция по сбору крови пройдет в Ленинском округе 16 октября

Донорская акция по сбору крови пройдет в Ленинском округе 16 октября

Очередной День донора проведут в муниципалитете 16 октября. Организовали акцию местное отделение «Российского Красного Креста», региональное объединение доноров стволовых клеток «Генетика» и областной центр крови.

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