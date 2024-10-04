Донорская акция по сбору крови пройдет в Ленинском округе 16 октября

Очередной День донора проведут в муниципалитете 16 октября. Организовали акцию местное отделение «Российского Красного Креста», региональное объединение доноров стволовых клеток «Генетика» и областной центр крови.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии