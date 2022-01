Для приготовления риса с креветками и ананасом нам потребовались следующие ингредиенты: Рис пропаренный – 1 стакан; Креветки крупные – 12 штук; Ананас консервированный – 7 колец; Морковь – 1 штука; Перец сладкий красный – 1 штука; Лук-шалот – 1 штука; Изюм светлый – 2 столовые ложки; Орехи кедровые – 50 грамм; Чеснок – 4 зубчика; […] The post Рис с креветками и ананасом – блюдо, поражающее своим вкусом first appeared on ЭХО МЕДИА.