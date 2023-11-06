Оренбургский бизнес-омбудсмен оспорил результаты проверки предпринимателя МИФНС

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Оренбургской области обратился предприниматель областного центра по вопросу законности проведения проверок Межрайонной ИФНС России №12 по Оренбургской области.
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