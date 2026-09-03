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Царьград

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"Покорители" Верхнего Ларса забыли, как русским мстят в Грузии

"Покорители" Верхнего Ларса забыли, как русским мстят в Грузии

КПП "Верхний Ларс" бьёт рекорды: из России ежедневно выезжают десятки тысяч человек. Очереди из автомобилей с отечественными номерами тянутся на многие километры.

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