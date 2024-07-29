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Эрдоган дал пощёчину мальчику, который не поцеловал ему руку

Эрдоган дал пощёчину мальчику, который не поцеловал ему руку

Турецкий президент стал героем неоднозначного видео.В интернете распространилось видео, на котором глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган дал пощёчину мальчику.

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