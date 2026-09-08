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Новости Брянска

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81 смертоносный дрон ВСУ пытался атаковать Брянскую область

81 смертоносный дрон ВСУ пытался атаковать Брянскую область

Удар украинских беспилотников повредил автозаправку, два административных здания и три автомобиля. В небе над Брянщиной уничтожены 81 БпЛА ВСУ.

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