Происшествия

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В Мурманской области полицейскими выявлен факт растраты денежных средств муниципального предприятия

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» в результате специальных мероприятий выявлен факт растраты бюджетных денежных средств, совершенный с использованием служебного положения.

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