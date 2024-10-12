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Региональная Юридическая Служба

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Исследования показало, как женский мозг реагирует на эротические тексты с агрессивным содержанием и без него

Исследования показало, как женский мозг реагирует на эротические тексты с агрессивным содержанием и без него

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство Да-Да Новости Ранее проведенные исследования указывали на то, что, в отличие от мужчин, женщины предпочитают погружаться в сексуальные фантазии, нежели смотреть откровенные фильмы.

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