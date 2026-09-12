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Экспорт электротехники из Бангладеш достиг исторического рекорда на фоне требований ЕС

Экспорт электротехники из Бангладеш достиг исторического рекорда на фоне требований ЕС

Экспорт электротехнической продукции из Бангладеш показал рекордные темпы роста, согласно данным Бюро продвижения экспорта (EPB), опубликованным 12 сентября 2026 года.

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