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Царьград

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Первый в мире "пишущий шар" выставили на аукцион

Первый в мире "пишущий шар" выставили на аукцион

Легендарную печатную машинку Malling Hansen пустят с молотка в КёльнеВ этом году на аукционе в Кельне будет выставлен редкий лот - пишущая машинка модели Malling Hansen, которую чаще называют "пишущий шар".

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