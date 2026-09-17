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Акции Raiffeisen упали на 10% после обвинений в создании каналов для обхода санкций

Акции Raiffeisen упали на 10% после обвинений в создании каналов для обхода санкций

Акции Raiffeisen Bank International упали почти на 10% после публикации расследования Grizzly Research, обвинившей российскую «дочку» австрийского банка в возможном содействии обходу западных санкций.

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