Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Для поисков вертолета Раиси в Иран отправился первый самолет МЧС

Для поисков вертолета Раиси в Иран отправился первый самолет МЧС

Из аэропорта Жуковский в Иран вылетел первый самолет Ил-76 МЧС России. Его снарядили необходимым оборудованием, также на борту находятся кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета.

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