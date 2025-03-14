Аналитик ИК Fontvielle Артур Мейнхард предсказал падение курса BTC до $60 000

Артур Мейнхард, руководитель аналитического отдела по глобальным рынкам ИК Fontvielle, выразил мнение, что биткоин в основном зависит от инвестиций крупных игроков, а влияние частных инвесторов на его цену заметно уменьшилось, особенно после появления BTC-ETF в 2024 году.