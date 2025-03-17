Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Влад Бонд
    Ну совсем просто 🤑Курица «Моренго»....
  • Зоя Жук
    Испанцы едят тартилью исключительно на завтрак. Из рецепта непонятно картофель сырой или отварной? А вообще это блюдо...Испанский омлет-п...
  • Арик Кука
    Продукты, типа сыр, ветчина, - сами по себе блюда. Рецептура с подобными вещами не имеет смысла. С мёдом можно кушать...Испанский омлет-п...

Курица «Моренго». Любимое блюдо Наполеона, которое легко приготовить дома

Курица «Моренго». Любимое блюдо Наполеона, которое легко приготовить дома

Наполеон называл это блюдо своим «счастливым» и требовал подавать его перед каждой битвой. Оно сочетает в себе французские и итальянские вкусы, а его появление связано с одной из самых известных побед французского императора.

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Комментарии
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ВБ
Влад Бонд
Ну совсем просто 🤑
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