Курица «Моренго». Любимое блюдо Наполеона, которое легко приготовить дома

Наполеон называл это блюдо своим «счастливым» и требовал подавать его перед каждой битвой. Оно сочетает в себе французские и итальянские вкусы, а его появление связано с одной из самых известных побед французского императора.
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