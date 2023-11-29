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Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

@ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Автор,написали бы проще:&quot;Козла Бориса -лохматого вернули в политику&quot;. Ну какую роль козла может играть козел. Это его жизненное кредо,состояние души.
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14 час.

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