@ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром.