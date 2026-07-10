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Трочек про обмен в «Юту»: «Команда способна бороться за победу. Цель всегда одна – Кубок. Утешительных призов не существует»

Нападающий «Юты» Винсент Трочек поделился мнением об уровне «Юты» и шансах клуба успешно выступить в розыгрыше Кубка Стэнли.

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